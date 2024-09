Πλημμύρες στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και έξι αγνοούμενοι

Εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της πόλης από την υπηρεσία πρόληψης καταστροφών, προειδοποιώντας τους πως η βροχή ενδέχεται να προκαλέσει υπερχείλιση υπονόμων και απόβλητα νερά ίσως να βγουν στην επιφάνεια.

«Το σπίτι μου καταστράφηκε εντελώς από τον σεισμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χιντεάκι Σάτο, 74 ετών, πάνω σε γέφυρα, με βλέμμα ανήσυχο, στραμμένο στα ορμητικά νερά στο κανάλι από κάτω του.

«Ζω τώρα σ’ ένα μικρό διαμέρισμα. Αν υπερχειλίσει το ρέμα, θα έχω αληθινό πρόβλημα», πρόσθεσε, δείχνοντας ξύλινο κτίσμα πίσω του.

Οι ιαπωνικές αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 75.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, χαρακτηρίζοντας τις βροχοπτώσεις «άνευ προηγουμένου», ενώ η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε χθες έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που παραμένει σε ισχύ σήμερα.

Εντυπωσιακές πλημμύρες έπληξαν πολλές κατοικίες, όπως και οκτώ κέντρα προσωρινής φιλοξενίας σεισμοπαθών στις πόλεις Ουατζίμα και Σούζου. Στα κέντρα αυτά διέμεναν πολλοί από όσους έχασαν τα σπίτια τους όταν έγινε ο σεισμός 7,5 βαθμών της Πρωτοχρονιάς.

Πέρα από τα κτίρια που πλημμύρισαν, δρόμοι κόπηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων και περίπου 6.200 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα —και κάποια από αυτά ούτε νερό—, σύμφωνα με τις αρχές στον νομό Ισικάουα.

Οι τοπικές αρχές στην Ισικάουα ανακοίνωσαν πως έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και τρεις αγνοούνται.

Σε εργοτάξιο αποκατάστασης δρόμου στην Ουατζίμα, ακόμη τρεις άνθρωποι, εργάτες, αγνοούνται από χθες, όταν έγινε κατολίσθηση, συμπλήρωσε τοπικός αξιωματούχος.

Japan's Meteorological Agency has changed its heavy rain emergency warning for parts of Ishikawa Prefecture to a warning. But it is still urging people to stay alert for possible floods and landslides.https://t.co/dhCC3XazEk