Πλημμύρες στην Ισπανία: Αστρονομικό το κόστος της καταστροφής για το κράτος και τον ασφαλιστικό κλάδο

Με βάση τις εικόνες του καθολικού ολέθρου που έρχονται από τις πληγείσες περιοχές, «θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ποτέ η Ισπανία εξαιτίας της κλιματικής κρίσης», δηλώνει η Μιρέντσου ντελ Βάγε, πρόεδρος της ομοσπονδίας ασφαλιστών Unespa.

«Είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο Θελεδόνιο Βιγιαμαγιόρ, πρόεδρος του Consorcio de Compensación de Seguros (Κοινοπραξία Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων, CCS), δημόσιου/ιδιωτικού οργανισμού που είναι επιφορτισμένος με τις διαδικασίες των αποζημιώσεων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

«Αλλά γνωρίζουμε ότι, με οικονομικούς όρους, το κόστος θα είναι πολύ υψηλό», λέει στέλνοντας παράλληλα «ένα καθησυχαστικό μήνυμα σε σχέση με τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές».

These before-and-after images capture the devastation from flooding in València where over 200 lives were lost in one of the country’s worst natural disasters ??????

