Πλημμύρες στην Ισπανία: Βρέθηκαν τα πτώματα δύο μικρών αγοριών δύο εβδομάδες μετά την καταστροφή

Η θεία τους Μπάρμπαρα Σάστρε δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας TVE ότι η μητέρα των αγοριών εργαζόταν στη Βαλένθια και ότι ο πατέρας τους ήταν με τα παιδιά στο σπίτι της οικογένειας όταν σημειώθηκε η πλημμύρα στις 6:30 μμ.

Ο ήχος του τρεχούμενου νερού στους δρόμους τρομοκράτησε τα παιδιά και ο πατέρας τους τα μετέφερε στο σαλόνι για τα ηρεμήσει αλλά το νερό πέρασε από τους τοίχους μέσα στο σπίτι, είπε η Σάστρε.

«Και οι τρεις παρασύρθηκαν», είπε η ίδια στο TVE.

Ο πατέρας τους, ο οποίος δεν κατονομάζεται, προσπάθησε να γαντζωθεί πάνω τους αλλά παρασύρθηκαν από τα νερά, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Ο ίδιος επέζησε όταν γατζώθηκε πάνω σε ένα δέντρο, πρόσθεσε το TVE, και παρέμεινε εκεί για τέσσερις ώρες προτού διασωθεί έχοντας τραυματιστεί σοβαρά.

Η Σάστρε είπε στο TVE ότι η αναμονή για ειδήσεις «διέλυσε» την οικογένεια.

