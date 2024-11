Πλημμύρες στην Ισπανία: Γυναίκα σώθηκε έπειτα από 3 ημέρες - Ήταν εγκλωβισμένη σε ΙΧ

Το περιστατικό, που περιγράφεται ως «θαύμα», συγκίνησε την τοπική κοινωνία, ενώ το τούνελ στο οποίο εντοπίστηκε η γυναίκα συνδέει το Benetússer με το Alfafar, δύο περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τις πρόσφατες καταιγίδες. Η εφημερίδα Las Provincias αναφέρει ότι μόλις ολοκληρώθηκε η διάσωση, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

?? #Valencia Salvata una donna rimasta per 3 giorni intrappolata in auto in fondo a un sottopassaggio a Benetusser. I soccorritori hanno sentito le sue urla mentre stavano spostando i veicoli ammassati. Nel video la Guardia Civil al lavoro in garage e scantinati. pic.twitter.com/gklFlocNj7

Τουλάχιστον 211 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ τα περισσότερα θύματα εντοπίζονται στη Βαλένθια και τις γύρω περιοχές. Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις τη Δευτέρα προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, καταστρέφοντας γέφυρες και σκεπάζοντας ολόκληρες πόλεις με λάσπη. Πολλές κοινότητες έμειναν αποκομμένες χωρίς νερό, τροφή ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διέταξε το Σάββατο την αποστολή επιπλέον 5,000 στρατιωτών και αστυνομικών στη Βαλένθια, μετά από έντονη κριτική που ασκείται στις τοπικές αρχές για την ανταπόκρισή τους στις φονικές πλημμύρες.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κινητοποίηση αυτή ως τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία εν καιρώ ειρήνης, επισημαίνοντας πως οι πλημμύρες αυτές είναι από τις χειρότερες που έχει βιώσει η Ευρώπη αυτόν τον αιώνα.

Flying over Paiporta, this footage shows the town covered in mud and debris scattered everywhere.

Spain floods latest: https://t.co/PwF02eZlpMpic.twitter.com/gNVOeIuaW8