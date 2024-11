Πλημμύρες στην Ισπανία: Τουλάχιστον 213 οι νεκροί

Στους στρατιωτικούς προστίθενται 5.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες που πήγαν να υποστηρίζουν τους άλλους 5.000 συναδέλφους τους στο πεδίο, πάντα σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης. Οι ενισχύσεις αυτές αναμένονται με ανυπομονησία σε κάποιες κοινότητες όπου η κατάσταση εξακολουθεί, μέρες μετά την τραγωδία, να χαρακτηρίζεται χαοτική.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις ισπανικές αρχές χθες βράδυ, τουλάχιστον 213 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές οι οποίες έπεσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στο νοτιοανατολικό τμήμα της ιβηρικής χερσονήσου.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (ΑΕΜΕΤ), οι βροχοπτώσεις κατά τόπους ισούνταν με αυτές που καταγράφονται «σε έναν χρόνο» μέσα σε μερικές ώρες.

This woman is refusing to leave her home without her beloved dog during the catastrophic flooding in Spain. #Valencia pic.twitter.com/TfxuZ95uRf

Ο κατακλυσμός αυτός συνδέεται με το φαινόμενο της «κρύας σταγόνας», τοπικής ύφεσης σε χαμηλό υψόμετρο, αρκετά συνηθισμένο στις ακτές της Ισπανίας, που πιθανόν επέτεινε η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με επιστήμονες, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί μεγαλύτερες ποσότητες υγρασίας και κάνει τις βροχές σφοδρότερες.

Με 210 νεκρούς, η περιφέρεια Βαλένθια υπέστη το σκληρότερο χτύπημα. Η Καστίλη-Λα Μάντσα κατέγραψε δυο θανάτους και η Ανδαλουσία έναν.

??Death toll in Valencia, Spain from heavy rains and flooding has surpassed 200

Sky News reports that the death toll from flooding in Spain has risen to at least 205, including a former Valencia football player.

Rescue teams continue to search for survivors and bodies. About… pic.twitter.com/zqFIOeYp8b