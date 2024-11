Πλημμύρες στην Ισπανία: Τουλάχιστον 217 οι νεκροί

Ανάμεσα στα θύματα αυτών των πλημμυρών είναι και δύο Κινέζοι πολίτες, σύμφωνα με την κινεζική πρεσβεία στη Μαδρίτη. Άλλοι δύο φέρονται ως αγνοούμενοι.

Οι αρχές γνωρίζουν ότι ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί. «Υπάρχουν ακόμη πλημμυρισμένα ισόγεια, αποθήκες, υπόγεια, χώροι στάθμευσης που πρέπει να καθαριστούν και είναι αναμενόμενο ότι άνθρωποι νεκροί βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους», προειδοποίησε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

These before-and-after images capture the devastation from flooding in València where over 200 lives were lost in one of the country’s worst natural disasters ??????

(via: dailyoverview/IG)#Floods#Valencia#Spainpic.twitter.com/JIYqxMqo5L