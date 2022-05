Πλημμύρες στο Αφγανιστάν: 22 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες σπίτια κατεστραμμένα - Σε ανθρωπιστική κρίση η χώρα

"Λόγω των πλημμυρών και των καταιγίδων σε 12 επαρχίες, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν", δήλωσε ο Χασιμπουλάχ Σεχάνι, επικεφαλής επικοινωνιών και πληροφόρησης στην Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Οι βροχές και οι πλημμύρες ήταν ιδιαίτερα μεγάλες στις δυτικές επαρχίες Μπαντγίς και Φαριάμπ και στη βόρεια επαρχία Μπαγλάν.

Το Αφγανιστάν υποφέρει τα τελευταία χρόνια από ξηρασία, η οποία έχει επιδεινωθεί από τις κλιματικές αλλαγές, και η χαμηλή απόδοση των καλλιεργειών εγείρει φόβους για σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

At least 22 people have been killed and dozens others wounded due to heavy floods in more than 10 provinces of #Afghanistan@thesouthasiatimpic.twitter.com/Ftt1fgBZSI