Πλημμύρισε η Βενετία: Κολυμπούν στην πλατεία Άγιου Μάρκου – Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το κόστος των ζημιών

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ ένας άνδρας ηλικίας 78 ετών έχασε τη ζωή του λόγω ηλεκτροπληξίας, όταν προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρικές αντλίες στην πλημμυρισμένη κατοικία του.

Την ίδια ώρα ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπουνιάρο ανέφερε ότι το οικονομικό κόστος των πλημμυρών που πλήττουν την πόλη μπορεί να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και ο Αρχιεπίσκοπος της Βενετίας Φραντσέσκο Μοράλια υπογράμμισε πως η ιστορική Βασιλική του Αγίου Μάρκου κινδυνεύει με «ανεπανόρθωτες ζημιές».

VENICE FLOODS: A man decided to go for a swim across St. Mark's Square in Venice after the historical Italian city flooded on Tuesday following high tides https://t.co/gwcjxXSrXipic.twitter.com/YgFB6fFcGT