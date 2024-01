Πληροφορίες για κατάληψη πλοίου ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν

Τα διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για νέο περιστατικό χάους στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής, ενώ η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνει ότι το περιστατικό κατεγράφη στα ύδατα μεταξύ Ομάν και Ιράν στην είσοδο – έξοδο των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Περαιτέρω προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο απέτυχαν.

Η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Ambrey είπε ότι «έξι μαυροντυμένοι ένοπλοι» επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Οι άνδρες κάλυψαν τις κάμερες παρακολούθησης κατά την εισβολή.

