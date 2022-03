Πληροφορίες για νεκρό δημοσιογράφο των New York Times από ρωσικά πυρά

Την είδηση μετέδωσε και το Sky News, ωστόσο δεν μπορεί να επιβεβαίωσει ακόμα τις πληροφορίες.

The @nytimes filmmaker Brent Renaud was killed by Russian occupants in Irpin. His partner was wounded, - the Head of the Main Directorate of the National Police in Kyiv Region Andrew Nebytov.https://t.co/pZmXImNV2Vpic.twitter.com/3aKWM7zPIX