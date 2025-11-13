Ποδόσφαιρο-Ισπανία: Πέταξαν δύο αυγά στον Ρουμπιάλες στην παρουσίαση του βιβλίου του - Real.gr

Quantcast
23:45, 13/11/2025
Ο πρώην πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση λόγω του εξαναγκαστικού φιλιού που έδωσε στη διεθνή ποδοσφαιρίστρια Τζένι Ερμόσο, κατάφερε την Πέμπτη (13/11) να… αποφύγει δύο αυγά που του εκτόξευσε ένας θεατής κατά τη παρουσίαση του βιβλίου του στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ρουμπιάλες, ντυμένος με σκούρο κοστούμι και καθισμένος σε σκαμπό, φαίνεται να αποφεύγει δύο αυγά που κατευθύνονται προς το μέρος του, ενώ παρουσίαζε το βιβλίο του με τίτλο «Tuer Rubiales» («Να σκοτώσεις τον Ρουμπιάλες»). Ο πρώην επικεφαλής της RFEF (Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου) σηκώθηκε και καταδίωξε τον δράστη, προτού συγκρατηθεί από παρευρισκόμενους.

Τα βίντεο δεν δείχνουν τι συνέβη στη συνέχεια με τον επιτιθέμενο, αλλά η παρουσίαση συνεχίστηκε κανονικά. Την προηγούμενη ημέρα, ο Ρουμπιάλες είχε επιχειρήσει ξανά να υποβαθμίσει το φιλί που έδωσε αιφνιδιαστικά στη Τζένι Ερμόσο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στο Σίδνεϊ στις 20 Αυγούστου 2023, γεγονός που του επέφερε πρόστιμο 10.800 ευρώ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι θύμα «συνωμοσίας της άκρας αριστεράς», επιμένοντας πως το φιλί ήταν «συναινετικό», κάτι που η Ερμόσο αρνείται κατηγορηματικά. Στο βιβλίο του, ο Ρουμπιάλες κάνει λόγο για «δημόσια δολοφονία χαρακτήρα» και υποστηρίζει ότι έγινε στόχος ενός «ξαφνικού κινήματος της άκρας αριστεράς», το οποίο -κατά τη γνώμη του- «δημιούργησε μια παράλληλη πραγματικότητα» για να τον καταστρέψει.

Μετά από μεταρρύθμιση του ισπανικού Ποινικού Κώδικα, ένα μη συναινετικό φιλί μπορεί πλέον να θεωρηθεί σεξουαλική επίθεση, κατηγορία που καλύπτει κάθε μορφή σεξουαλικής βίας.

Ο Ρουμπιάλες, επιπλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη υπόθεση, αυτή τη φορά για διαφθορά, που αφορά τη μεταφορά της ισπανικής Supercopa στη Σαουδική Αραβία. Η έρευνα εξετάζει σειρά αμφιλεγόμενων συμβάσεων που υπογράφηκαν από την RFEF κατά τη διάρκεια της προεδρίας του (2018–2023).

Ο ίδιος αρνείται ότι έλαβε παράνομα χρήματα, σε μια υπόθεση που έχει εμπλέξει πρώην στελέχη της ομοσπονδίας και οδήγησε την ισπανική κυβέρνηση να θέσει την ομοσπονδία υπό επιτήρηση «για το συμφέρον της χώρας», η οποία είναι συνδιοργανώτρια του Μουντιάλ 2030 με το Μαρόκο και την Πορτογαλία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

