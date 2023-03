Ποινική δίωξη σε βάρος του Τραμπ - Αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη την Τρίτη - Το σχόλιο της Στόρμι Ντάνιελς

«Επικοινωνήσαμε απόψε με δικηγόρο του κ. Τραμπ για να συντονιστεί η παράδοσή του ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν (σ.σ. Άλβιν Μπραγκ) για την απαγγελία κατηγοριών ενώπιον δικαστηρίου» της Νέας Υόρκης, ανέφερε σε επιγραμματική ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της εισαγγελίας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν ψηφοφορίας σώματος ενόρκων.

Το κατηγορητήριο παραμένει για την ώρα «σφραγισμένο» και η ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας δεν έχει οριστεί ακόμη, κατά την ανακοίνωση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN έκανε λόγο για κάπου τριάντα κατηγορίες για απάτη στο πλαίσιο της μυστικής καταβολής του ποσού των 130.000 δολαρίων στην ηθοποιό στα τέλη του 2016.

Ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ ξεσπάθωσε καταγγέλλοντας για νιοστή φορά πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό», «κυνήγι μαγισσών» και πως η δίωξη σε βάρος του δεν αποτελεί παρά «ανάμιξη στις εκλογές» του 2024. Αυτή η ιστορία θα αποβεί «σε βάρος του Τζο Μπάιντεν», του διαδόχου και πιθανού αντιπάλου του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, προέβλεψε.

Ο κ. Τραμπ κατηγορεί τον δημοκρατικό νυν πρόεδρο πως του «έκλεψε» τη νίκη στις εκλογές του 2020 εδώ και πάνω από δύο χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποιο τεκμήριο γι’ αυτό.

