Ποιος είναι ο ύποπτος για την απαγωγή της «Μαντλίν της Αυστραλίας» - Τα πρώτα λόγια της 4χρονης - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

"Ακόμη υπάρχει πολλή δουλειά για να γίνει...η έρευνα συνεχίζεται", είπε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, Ροντ Γουάιλντ.

Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η Κλίο Σμιθ εθεάθη τελευταία φορά μέσα στη σκηνή της οικογένειάς της κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Οκτωβρίου, στο απομακρυσμένο κάμπινγκ Μπλόουχοουλς Σακς στο Μακλίοντ με αποτέλεσμα να γίνουν εκτεταμένες έρευνες από θαλάσσης και από ξηράς, με μπλόκα της αστυνομίας σε δρόμους και με την εξέταση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Η μητέρα της είχε ξυπνήσει στις 6 το πρωί εκείνης της ημέρας και είχε βρει το φερμουάρ της σκηνής κατεβασμένο και την Κλίο εξαφανισμένη.

Τελικά η μικρή βρέθηκε ασφαλής νωρίς χθες το πρωί όταν η αστυνομία εισέβαλε σε ένα σπίτι στο Κάρναρβον, μια πόλη που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια από το κάμπινγκ στη βορειοδυτική ακτή της πολιτείας.

Το σπίτι απέχει μόλις τρία χιλιόμετρα από το σπίτι της οικογένειας της Κλίο, μετέδωσαν τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που εισέβαλε στο σπίτι και βρήκε την Κλίο σε ένα από τα δωμάτια. "Την έχουμε. Την έχουμε", ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει.

The toddler had been missing for nearly 3 weeks after she disappeared from her family's tent while camping in Australia. https://t.co/fxDHwJJRDT pic.twitter.com/8lkQ7i2k62

Police have released audio of the moment 4-year-old Cleo Smith was rescued.

"My name is Cleo"

Ο πολιτειακός πρωθυπουργός Μαρκ Μακ Γκόουαν δήλωσε ότι η Κλίο είναι "ένα πολύ έξυπνο, χαρούμενο, γλυκό κοριτσάκι" και δείχνει ότι μετά τη συνάντηση με την οικογένειά της "προσαρμόστηκε πολύ" αν αναλογιστεί κανείς την δοκιμασία που πέρασε.

These are the moments immediately after 4-year-old Cleo Smith was found by police in Australia.

She'd been missing for nearly 3 weeks after disappearing from her family's tent at a campsite.https://t.co/PEZmQBwaNcpic.twitter.com/NPOFhjqqQy