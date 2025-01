Πόλεις στη Νοτιοανατολική Ασία βρίσκονται μεταξύ αυτών με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον κόσμο

Ο υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι η χρήση των περισσότερων δημόσιων μέσων μεταφοράς θα είναι δωρεάν για μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα.

The air pollution in Bangkok this morning is dire, and conditions are expected to worsen over the next few days.

This is only the beginning of the smog season, which is expected to last until March.

Photos from Don Mueang Airport #Thailand#Bangkok#AirPollution#????… pic.twitter.com/nkj3iXmyJy