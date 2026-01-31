Πόλεμος στην Ουκρανία: Αμερικανοί και Ρώσοι απεσταλμένοι χαιρετίζουν μια «εποικοδομητική» συνάντηση στη Φλόριντα - Real.gr

«Είμαστε ενθαρρυμένοι από αυτή τη συνάντηση, η οποία δείχνει ότι η Ρωσία επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Γουίτκοφ, χαιρετίζοντας μια «παραγωγική» συνάντηση.
Διευκρίνισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε επίσης τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Τραμπ.
Ο Ντμίτριεφ από την πλευρά του σε ανάρτηση στο Χ έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι υπεύθυνη για την ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης, μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με την οικονομική ομάδα εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας», έγραψε.
Νωρίτερα, μια πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν στις 8:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (15:00 ώρα Ελλάδας).
Καμία από τις δύο πλευρές δεν παρείχε λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων.