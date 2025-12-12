Ουκρανία: Φωτιά σε πλοίο έπειτα από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού - Real.gr

Ένα τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η Cenk Denizcilik, η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου.

Η εταιρεία τόνισε ότι το πλοίο CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού στο Καράσου και της ουκρανικής Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία ρυμουλκά και ομάδες πυρόσβεσης του λιμανιού αργότερα προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο

Λίγο νωρίτερα δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανκής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση.

Today, the Russian army carried out a missile strike on our Odesa region, and last night there was also a Russian attack on Odesa’s energy infrastructure. At one point we talked about the situation in this city and the people of Odesa with President Trump. Today’s Russian… pic.twitter.com/gIgXUlc4AJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο.

Μία από τις πηγές αναγνώρισε το πλοίο ως το CENK T.

Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ