Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία κατέκτησε το 2025 περισσότερο έδαφος από τα δύο προηγούμενα χρόνια μαζί - Real.gr

Οι ρωσικές δυνάμεις πέτυχαν το 2025 τα περισσότερα εδαφικά κέρδη τους στην Ουκρανία μέσα σε έναν χρόνο, εξαιρουμένου του έτους 2022, σύμφωνα με μια ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε δεδομένα του αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) το οποίο συνεργάζεται με το Σχέδιο Κρίσιμων Απειλών (CTP), δύο κέντρα προβληματισμού που ειδικεύονται στη μελέτη των συγκρούσεων.

Η Ρωσία κατέλαβε περισσότερα από 5.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περισσότερα εδάφη από τις χρονιές 2023 και 2024 μαζί. Αυτή η έκταση ισοδυναμεί με το 0,94% της επιφάνειας της Ουκρανίας.

Αυτές οι εκτάσεις περιλαμβάνουν ζώνες που ελέγχει η Ρωσία, σύμφωνα με το Κίεβο και με στρατιωτικούς παρατηρητές, αλλά και εκείνες που η Μόσχα λέει ότι έχει καταλάβει, αλλά χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται από την Ουκρανία.

Το 2022 οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 64.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.

Παρά την εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών από τον Νοέμβριο, με βάση το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, οι μάχες συνεχίζονται επί του πεδίου. Το σχέδιο των 20 σημείων που διαπραγματεύεται το Κίεβο με την Ουάσινγκτον προβλέπει κυρίως το πάγωμα του μετώπου στις τρέχουσες γραμμές στη Ζαπορίζια, τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ.

Τον Δεκέμβριο η Μόσχα κατέλαβε μόνο 244 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τη μικρότερη έκταση μέσα σε ένα μήνα από τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο εντείνει τις επιθέσεις της στο Ντονμπάς, προσπαθώντας να το προσαρτήσει στο σύνολό του.

Παρά τη μικρή πρόοδο του Δεκεμβρίου, τη φετινή χρονιά οι εκτάσεις που κατέλαβε η Ρωσία ξεπερνούν εκείνες που έθεσε υπό τον έλεγχό της τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2024 (4.000 τετρ. χλμ.) και το 2023 (580 τετρ. χλμ.). Στη Ζαπορίζια, όπου οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες, κατέλαβε 131 τετρ. χλμ.

Στα τέλη Δεκεμβρίου η Μόσχα ήλεγχε πλήρως ή μερικώς το 19,4% του ουκρανικού εδάφους. Περίπου το 7%, που περιλαμβάνει την Κριμαία και κάποιες ζώνες του Ντονμπάς, ήταν ήδη υπό τον έλεγχό της πριν από την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.

Αντιθέτως, η Ρωσία έχασε 125 τετρ. χλμ. στην περιοχή του Χαρκόβου και 55 τετρ. χλμ. στο Ντνιπροπετρόφσκ, δυο ζώνες για τις οποίες το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Αυτή η ανακατάληψη εδαφών από τους Ουκρανούς είναι η σημαντικότερη που έχουν πετύχει από τον Ιούνιο του 2023, όταν εξαπέλυσαν τη μεγάλη αντεπίθεσή τους εναντίον της Μόσχας.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι έτοιμη «κατά 90%», προειδοποιώντας όμως ότι το 10% που απομένει θα κρίνει «το μέλλον της ειρήνης» και των κατεχόμενων εδαφών.

