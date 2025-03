Ρωσία: «Όχι» σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία - Real.gr

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα μιλήσει στα ΜΜΕ αργότερα την Πέμπτη και θα περιγράψει τη θέση της Ρωσίας με περισσότερες λεπτομέρειες.

Κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη, ότι είχε πει στην Ουάσιγκτον πως μια 30ήμερη κατάπαυση του πυρός που πρότειναν οι ΗΠΑ, για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα έδινε απλώς μια ανάπαυλα στις δυνάμεις του Κιέβου.

Οι προόδοι της Ρωσίας στο μέτωπο τους τελευταίους μήνες και η προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία έχουν εγείρει φόβους ότι το Κίεβο, το οποίο υποστηρίζεται από τη Δύση, θα μπορούσε να χάσει τον πόλεμο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασε στη Μόσχα την Πέμπτη για να συναντήσει τον Πούτιν. Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Βαλτς παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την ιδέα κατάπαυσης του πυρός την Τετάρτη και η Ρωσία ήταν έτοιμη να το συζητήσει.

