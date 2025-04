Πόλεμος στην Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι στο κατώφλι των διαπραγματεύσεων - Real.gr

Σε νέα φάση εισέρχονται οι συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς από τη μία ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να «παγώσει» το μέτωπο, με τον Ζελένσκι να δηλώνει έτοιμος «σε απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία.

Πιο συγκεκριμένα, νωρίτερα σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται πρόθυμος να συμμετάσχει σε άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία υπό την προϋπόθεση κατάπαυσης του πυρός, διατηρώντας ωστόσο σθεναρή στάση απέναντι σε ζητήματα όπως η εδαφική ακεραιότητα και η ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, υπό οποιαδήποτε μορφή, από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

«Μετά την εκεχειρία, είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε (σ.σ. στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων) υπό οποιοδήποτε σχήμα ώστε να μην υπάρχουν αδιέξοδα», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί αύριο στο Λονδίνο με τις αντιπροσωπείες των δυτικών χωρών, θα έχει εντολή να συζητήσει πλήρη ή μερική εκεχειρία.

«Δεν θα είναι δυνατόν να συμφωνηθούν τα πάντα πολύ γρήγορα», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά περίπλοκα θέματα, όπως το εδαφικό, οι εγγυήσεις ασφαλείας και η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ντε γιούρε τη ρωσική κατοχή της Κριμαίας γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό.

Αναφορικά με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που είναι υπό την κατοχή της Ρωσίας, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη αμερικανική πρόταση για το μελλοντικό καθεστώς του.

Στις αυριανές συνομιλίες του Λονδίνου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας. Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους είπε απόψε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, αλλά η Ουάσινγκτον θα εκπροσωπηθεί από τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι θα ήταν χαρά του να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτήν την εβδομάδα, όταν θα βρεθούν και οι δύο στην Ιταλία για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να σταματήσει την εισβολή του στην Ουκρανία κατά μήκος των γραμμών του μετώπου όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν είπε στον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Αγία Πετρούπολη, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της σε εκείνες τις περιοχές των τεσσάρων εν μέρει κατεχόμενων ουκρανικών επαρχιών που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου, πρόσθεσε η εφημερίδα που επικαλείται τρεις πηγές.

Ο Γουίτκοφ πρόκειται να ταξιδέψει στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Πούτιν αργότερα αυτήν την εβδομάδα, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ. «Ελπίζουμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση» στο θέμα της Ουκρανίας, είπε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, τόσο απέναντι στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν να αναγνωριστεί η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και να «παγώσουν» οι γραμμές του μετώπου με την Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται στις διαβουλεύσεις.

Οι αμερικανικές προτάσεις παρουσιάστηκαν στους Ουκρανούς την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η πρόταση της Ουάσινγκτον περιλαμβάνει επίσης την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας.

The U.S. proposals, presented to Ukraine in Paris last week, include having Washington formally recognize annexed Crimea as Russian territory and eventually lifting sanctions against Russia under a future accord. https://t.co/t7Sl0x25hP

— The Washington Post (@washingtonpost) April 22, 2025