Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε από νάρκη στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ - Real.gr

Η 35χρονη Άννα Προκοφίεβα έκανε ρεπορτάζ «στην περιοχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», τον όρο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να περιγράψει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Μία δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης σκοτώθηκε από την έκρηξη «νάρκης του εχθρού» στη περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, στη μεθόριο με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο εργοδότης της.

«Η Άννα Προκοφίεβα, πολεμική ανταποκρίτρια του Pervy Kanal, σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Αυτό συνέβη στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, όπου η ομάδα βιντεοσκόπησης (…) έπεσε σε νάρκη του εχθρού», επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι έχει τραυματιστεί ένας εικονολήπτης.

Ο εικονολήπτης αυτός, ο Ντμίτρι Βολκόφ, βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση», επεσήμανε ο Αλεξάντρ Κινστέιν, κυβερνήτης της γειτονικής περιφέρειας Κουρσκ σε νοσοκομείο της οποίας νοσηλεύεται ο τραυματίας.

Channel One’s war reporter Anna Prokofyeva was killed while performing her professional duty in the Belgorod Region, while cameraman Dmitry Volkov, who accompanied her, was injured, the channel said:https://t.co/OwDJa3GHFl pic.twitter.com/dzuNaZFuGf

— TASS (@tassagency_en) March 26, 2025