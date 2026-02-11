Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε έναν πατέρα και τα τρία παιδιά - Real.gr

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατέπεσε σε σπίτι στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μικρά παιδιά και ο πατέρας τους, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, σε ένα πλήγμα που, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπονομεύει τη διπλωματία ενώ η Ουάσινγκτον πιέζει για ειρηνευτική συμφωνία.

Η έγκυος μητέρα των παιδιών μάχεται για τη ζωή της στο νοσοκομείο, με σοβαρά εγκαύματα. Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο έγραψε στο Χ: «Μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε με μία μόνο ενέργεια ρωσικού τρόμου».

Σύμφωνα με τους τοπικούς εισαγγελείς, το drone χτύπησε κτίριο με διαμερίσματα, στην πόλη Μποχοντούχιβ, δυτικά του Χαρκόβου, του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Ουκρανίας, αργά χθες. «Εξαιτίας του πλήγματος, το σπίτι καταστράφηκε εντελώς και τυλίχθηκε στις φλόγες και η οικογένεια εγκλωβίστηκε κάτω από τα χαλάσματα», δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram η Εισαγγελία της Περιφέρειας του Χαρκόβου.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, σε ανάρτησή του στο Telegram νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ότι δύο αγόρια ηλικίας 1 έτους και ένα 2χρονο κορίτσι έχασαν τη ζωή τους μαζί με έναν 34χρονο άνδρα. Η οικογένεια είχε εγκαταλείψει το σπίτι της σε κοντινό χωριό πριν από λίγες ημέρες, δήλωσε η ουκρανική αστυνομία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Telegram από την ουκρανική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν να κατασβήσουν πυρκαγιά σε ένα σπίτι, με τον καπνό να υψώνεται από τα ξύλινα δοκάρια της οροφής.

Every day, there’s new grief in Ukraine caused by Russia. Russia killed three kids: two 1-year-old boys and a 2-year-old girl, and a 34-year-old man in a drone strike on a residential area in Bohodukhiv, Kharkiv region. Two more people were injured, including a 35-year-old… pic.twitter.com/jJUqCDlN7R — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 11, 2026

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Ρωσία για την επίθεση. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, αν και οι επιθέσεις της έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες εξ αυτών μετά την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Και η Ουκρανία έχει πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία ή σε υπό ρωσική κατοχή τμήματα της Ουκρανίας στη διάρκεια του πολέμου, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

«Κάθε τέτοιο ρωσικό πλήγμα υπονομεύει την εμπιστοσύνη σε οτιδήποτε γίνεται διπλωματικά για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας «ισχυρή πίεση» στη Ρωσία και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ρώσους αξιωματούχους με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι αυτό τον μήνα στην πιο πρόσφατη προσπάθεια των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θέλει μια λύση για το πώς τελειώσει ο πόλεμος πριν από το καλοκαίρι.

«Ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να σταματήσει. Ετοιμάζεται να συνεχίσει να πολεμά. Και το μόνο πράγμα που πραγματικά λειτουργεί για την προστασία της ζωής είναι η δύναμή μας, που σημαίνει ότι η στήριξη και η ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να συνεχιστεί», έγραψε.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης σε νυχτερινή επίθεση με drone στη γειτονική περιφέρεια του Σούμι, που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό έξι άλλων, μεταξύ των οποίων παιδιών, καθώς σε επίθεση με drone σε νοσοκομείο στη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια.

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 129 drones στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, προσθέτοντας ότι από αυτά τα 112 είτε καταρρίφθηκαν είτε εξουδετερώθηκαν.

Το Χάρκοβο, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας, καθώς και η γύρω περιοχή αποτελούν συχνά στόχο ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters