Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε εξέλιξη ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων στη Γενεύη - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γενεύη ένας νέος γύρος χωριστών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας, ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η νέα συνάντηση στοχεύει στην προετοιμασία περαιτέρω τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

«Στη Γενεύη συνεχίζουμε σήμερα το έργο μας στη διαπραγματευτική διαδικασία. Ξεκίνησε διμερής συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία (Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ)», ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Χ ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, έφτασε νωρίς το απόγευμα στη Γενεύη, πιθανόν για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους. Λίγο μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας, το RIA ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ εθεάθη στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε συνομιλίες με τους Ουκρανούς.