Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Βερολίνο αναμένεται ο Γάλλος πρόεδρος, για νέες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες - Το εδαφικό ζήτημα παραμένει άλυτο - Real.gr

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει απόψε στο Βερολίνο για να παραστεί στο νέο γύρο συνομιλιών για την ειρήνευση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου συζήτησε ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Ιταλίας, τη Ολλανδίας, τη Πολωνίας και της Σουηδίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι μεταξύ αυτών που αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν απόψε στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν στις συνομιλίες της Κυριακής να συμφωνήσει η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονέτσκ, σημειώνοντας ότι το εδαφικό είναι κεντρικό ζήτημα για τη Ρωσία. Η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, ένας αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων, είπε ότι το εδαφικό παρέμεινε και σήμερα ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ