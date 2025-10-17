Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι είπαν Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «ελπίζει πως ο πόλεμος θα τελειώσει» χωρίς να χρειαστεί η Ουκρανία πυραύλους Τόμαχοκ.

Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και είπε ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του έκρινε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο».

«Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του «χρειάζεται πυραύλους Τόμαχοκ», με τον Τραμπ να απαντά ότι «θα συζητήσουν» το θέμα της αποστολής αυτών των οπλικών συστημάτων, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Τόμαχοκ».