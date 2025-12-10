Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ - Real.gr

Quantcast
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

19:30, 10/12/2025
ΠΗΓΗ: EPA/SHAWN THEW

Το τηλεφώνημα κράτησε 40 λεπτά. Στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

Η γαλλική προεδρία δεν έχει ανακοινώσει προς το παρόν το περιεχόμενο των συνομιλιών αυτών.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να του εκφράσουν τη στήριξή τους σε μια περίοδο που του ασκείται πίεση από την Ουάσινγκτον ώστε να κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν αύριο Πέμπτη μιας νέας συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» όπου μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και προτίθενται να της παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

