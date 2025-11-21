Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου - Real.gr

Quantcast
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45, 21/11/2025
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από τον ουκρανικό στρατό.

Η Ρωσία δήλωσε αργά χθες ότι πήρε τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης αναμένεται να πείσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαπραγματευθεί τώρα παρά αργότερα.

Τόνισε επίσης τα σχόλια που έκανε χθες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όταν τον ενημέρωσε ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, ότι η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει δώσει στα ουκρανικά στρατεύματα οδηγίες περί παράδοσης παρά το γεγονός ότι έχουν εγκλωβιστεί.

Ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι δεν σκέφτεται την τύχη των δικών του στρατιωτών και ότι το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην Ουκρανία δείχνει ότι η χώρα δεν κυβερνάται από πολιτική ηγεσία αλλά από «συνδικάτο οργανωμένου εγκλήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

