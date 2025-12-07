Quantcast
Πόλεμος στο Σουδάν: Δεκάδες νεκροί σε πλήγματα των παραστρατιωτικών στον νότο - Real.gr
real player

Πόλεμος στο Σουδάν: Δεκάδες νεκροί σε πλήγματα των παραστρατιωτικών στον νότο

14:45, 07/12/2025
Πόλεμος στο Σουδάν: Δεκάδες νεκροί σε πλήγματα των παραστρατιωτικών στον νότο

Επίθεση την οποία φέρονται να εξαπέλυσαν με drones παραστρατιωτικοί στην πόλη Καλόγκι, που ελέγχεται από τον τακτικό στρατό, στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν, στο Σουδάν, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εξαπολύθηκαν τρία πλήγματα, «αρχικά σε βρεφονηπιακό σταθμό, κατόπιν σε νοσοκομείο» κι έπειτα εναντίον «ανθρώπων που προσπαθούσαν να σώσουν παιδιά», είπε στο AFP ο Ισλάμ αντ Ντιν ας Σάγεντ, αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καλόγκι, μέσω σύνδεσης Starlink.

Πρόσαψε την ευθύνη για την επιδρομή στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023, και τους συμμάχους τους του Λαϊκού Κινήματος για την Απελευθέρωση του Βόρειου Σουδάν, υπό τον Αμπντελαζίζ αλ Χίλου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ειδικός απεσταλμένος Τραμπ: Είμαστε πραγματικά κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Ειδικός απεσταλμένος Τραμπ: Είμαστε πραγματικά κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

14:30 07/12
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Σε εξέλιξη νέα μπλόκα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Σε εξέλιξη νέα μπλόκα

13:30 07/12
Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου - Τι λέει ο κυβερνήτης

Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου - Τι λέει ο κυβερνήτης

15:36 07/12
«Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα...» - Ανείπωτη θλίψη στη Ζάκυνθο για τον θάνατο του 2χρονου από την επίθεση σκύλου

«Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα...» - Ανείπωτη θλίψη στη Ζάκυνθο για τον θάνατο του 2χρονου από την επίθεση σκύλου

10:05 07/12
Μητσοτάκης: Οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο - Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες - Πληρωμές 1, 2 δισ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου

Μητσοτάκης: Οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο - Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες - Πληρωμές 1, 2 δισ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου

10:17 07/12
«Βρίσκομαι σε σοκ...»: Η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο στην Καβάλα

«Βρίσκομαι σε σοκ...»: Η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο στην Καβάλα

07:07 07/12
«Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να με εξευτελίσει...»: Το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn

«Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να με εξευτελίσει...»: Το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn

15:00 07/12
Θέλετε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά; Πιείτε αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθείτε – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες

Θέλετε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά; Πιείτε αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθείτε – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες

08:45 06/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved