Πόλεμος Ισραήλ –Χαμάς –AFP: Το Κατάρ μεσολαβεί για απελευθέρωση 10-15 ομήρων και διήμερη κατάπαυση του πυρός

Το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο τη Χαμάς και έχει προσφέρει εκατομμύρια δολάρια οικονομικής βοήθειας στην Γάζα, συμμετείχε στην διαπραγμάτευση που είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων τον Οκτώβριο: μίας Αμερικανίδας και της κόρης της , καθώς και δύο Ισραηλινών.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι εξέφρασε την Κυριακή την αποφασιστικότητα της χώρας του να συνεχίσει την μεσολάβηση παρά τις δυσκολίες «που προκαλούν οι ενέργειες της ισραηλινής κατοχής».

#BREAKING Qatar mediating negotiations between Israel and Hamas for potential release of 10-15 hostages in return for one to two-day Gaza ceasefire: source briefed on talks pic.twitter.com/35vTPUBhiM