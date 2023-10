Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Άνοιξε η διάβαση της Ράφα - Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν στη Γάζα - Βίντεο

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το Reuters, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ δήλωσε ότι τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου μπορεί να ανοίξουν το Σάββατο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα γίνει προκειμένου να απομακρυνθούν ξένοι πολίτες.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία έλεγε ότι «έλαβε πληροφορίες» ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει στις 10 π.μ. «Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα παραμείνει ανοιχτό για τους ξένους πολίτες να αναχωρήσουν από τη Γάζα», πρόσθεσε.

