Πόλεμος Ισραήλ –Χαμάς: Ανταποκριτής του AL Jazzera έχασε την οικογένεια του κατά τους σημερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς-ΒΙΝΤΕΟ

Η οικογένεια του Ουαέλ αλ Νταχντού είχε εγκαταλείψει το σπίτι της στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ακολουθώντας τις υποδείξεις του Ισραήλ. Αναζήτησε προσωρινά καταφύγιο νοτιότερα, στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, όπου σήμερα παραμόνευε ο θάνατος.

Heartbreaking. Al Jazeera Arabic is reporting that the family of their Gaza correspondent Wael Dahdouh - his wife, his son, his daughter - have been killed in an Israeli strike on a house they were sheltering in. pic.twitter.com/cVrRwobUBJ