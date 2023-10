Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Αποκλεισμένο το κομβόι με την ανθρωπιστική βοήθεια στα σύνορα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι της Γάζας – Ρουκέτες έπεσαν στη Σντερότ

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν ότι πολλοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σήμερα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε αεροπορικό πλήγμα σε κατοικία στη Χαν Γιούνες στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Aqsa, που πρόσκειται στη Χαμάς, μετέδωσε ότι τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν στην αεροπορική επίθεση.

Παράλληλα τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με ισραηλινές δυνάμεις στον καταυλισμό προσφύγων Νουρ Σαμς στην πόλη Τουλκάρμ της Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στον καταυλισμό, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και αριθμού ενόπλων συνεχίζονται, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Στο μεταξύ δύο ρουκέτες χτύπησαν τη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα ακούγονταν σειρήνες στη συγκεκριμένη πόλη και την Ασκελόν.

UPDATE: As a result of the rocket barrage, which caused sirens to sound in Israel's north and south, the Sderot municipality has reported two instances of fallen rockets or shrapnel in the city.

Read more>>>https://t.co/BBIS7cBqlQ