Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Δραματική επιχείρηση διάσωσης τραυματιών από τον IDF στη Γάζα - ΒΙΝΤΕΟ

Μέχρι στιγμής, μονάδες πεζικού και ειδικών δυνάμεων των IDF έχουν πραγματοποιήσει 150 επιχειρήσεις εδάφους και διάσωσης, μεταφέροντας 260 τραυματισμένους στρατιώτες σε ισραηλινά νοσοκομεία, γίνεται ακόμη γνωστό.

Στο παρακάτω οπτικό υλικό, οι κινητές ομάδες της Μονάδας 669 παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και διασώζουν στρατιώτες από το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ομάδες απομακρύνουν τους τραυματίες από την περιοχή και ενώνονται με τις ομάδες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία, γεγονός που συντομεύει τους χρόνους ανταπόκρισης και σώζει ζωές».

Δείτε το βίντεο:

Raw Footage: 669 Unit Rescues Wounded from Gaza.

Since the beginning of the war, the unit, along with other units, has operated in Gaza under constant fire, rescuing and treating IDF soldiers.

So far, they have carried out 150 ground and rescue operations, evacuating 260…