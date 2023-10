Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Eξοπλίζεται με όπλα η εβραϊκή κοινότητα στις ΗΠΑ - «Ολόκληρες οικογένειες αγοράζουν ακόμα και πυροβόλα»

Σύμφωνα με τον Έρικ Φλέτσερ, διευθυντή του Burbank Ammo and Guns, «το κατάστημα έχει δει πρόσφατα μια τεράστια εισροή Εβραίων Αμερικανών και Ισραηλινών που αγοράζουν όπλα για πρώτη φορά». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πωλητής όπλων ολόκληρες οικογένειες αγοράζουν ακόμα και πυροβόλα όπλα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους.

«Μας λένε ότι πολλοί από τους ιδιοκτήτες όπλων για πρώτη φορά είναι γυναίκες και μερικές φορές ολόκληρες οικογένειες έρχονται μαζί στο κατάστημα όπλων. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί». Ενδεικτικά, μόνο τον Οκτώβριο ο διευθυντής του καταστήματος έχει επεξεργαστεί τον Οκτώβριο 194 δοκιμές πιστοποιητικών ασφάλειας πυροβόλων όπλων και καταμέτρηση, σε σύγκριση με μόλις 45 τον Οκτώβριο του 2022.

Και όπως τονίζει, το 75% των ανθρώπων που αγοράζουν όπλα από το κατάστημα είναι Εβραίοι Αμερικανοί ή Ισραηλινοί.

