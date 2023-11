Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Εκτάκτως στην Άγκυρα ο Μπλίνκεν

Σημειώνεται ότι η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

«Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και της Τουρκίας μετά τα εγκλήματα πολέμου των Σιωνιστών κατά των Παλαιστινίων», ανέφερε η ιρανική ανακοίνωση.

Πριν από δύο εβδομάδες, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις στο περιθώριο της έκτακτης συνεδρίασης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Τζέντα.

#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken to visit Ankara on Nov. 5, according to Turkish diplomatic sources pic.twitter.com/nP47F0GUNb