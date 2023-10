Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Επικοινωνία Ερντογάν με τον επικεφαλής της Χαμάς

Ακόμη, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε για άλλη μία φορά την άποψη ότι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα Ισραήλ και Παλαιστίνης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ μέσα στα σύνορα του 1967.

Τέλος, σημείωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια μόνιμη ειρήνη στη διεθνή σκηνή.

#BREAKING

Turkish President Erdogan had a phone call with #Hamas Political Bureau Chief Ismail Haniyeh.

??The discussion covered the current situation in #Gaza and the ongoing process.

??Erdogan emphasized Türkiye's efforts to ensure humanitarian aid reaches Gaza and to… pic.twitter.com/MPThSM9f7g