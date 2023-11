Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Επίθεση στο κομβόι που μετέφερε τον Μαχμούντ Αμπάς-Χτυπήθηκε με σφαίρες σωματοφύλακας

Η συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία θεωρείται τμήμα της παλαιστινιακής υπηρεσίας ασφαλείας στη Δυτική Όχθη, είχε δώσει στον Μαχμούντ Αμπάς ένα 24 ώρο για να αναλάβει δράση κατά του Ισραήλ.

Δείτε το βίντεο:

Το «τελεσίγραφο» της οργάνωσης «Παιδιά του Abu Jandel» στον Μαχμούντ Αμπάς:

A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the "Sons of Abu Jandal".

In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an "open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D