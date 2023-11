Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: «Έχουμε την επιλογή να ρίξουμε ατομική βόμβα στη Γάζα» δηλώνει ακροδεξιός υπουργός –«Εκτός πραγματικότητας» απαντά ο Νετανιάχου

Να σημειωθεί πως ο Amihai Eliyahu δεν συμμετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο, την κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Ισραήλ και πως το χαρτοφυλάκιό του δεν αφορά άμεσες κυβερνητικές αποφάσεις της Κνεσέτ, ενώ ο ίδιος έχει παραιτηθεί από το αξίωμά του ως βουλευτής.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση, ακόμα και στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι ο ακροδεξιός υπουργός είναι «εκτός πραγματικότητας» και τον απέκλεισε επ’ αόριστον από όλες τις μελλοντικές κυβερνητικές συσκέψεις.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.