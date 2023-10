Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς- Financial Times: Πρόταση της Χαμάς για πενθήμερη κατάπαυση για την απελευθέρωση ομήρων-Απορρίπτει το Ισραήλ

Hamas spokesperson stated that those who were captured would be released in exchange for a 5-day ceasefire, but Israeli soldiers would not be released; they would be held for an exchange.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και λέει ότι «δεν θα ζούμε πλέον με αυτήν την πραγματικότητα» και ότι ο πόλεμος δεν γίνεται για να «αποτρέψει τη Χαμάς», αλλά ότι «αποφασίσαμε ότι η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί».

BREAKING: Israeli PM Netanyahu's spokesman rejects calls for ceasefire and says 'we will no longer live with this reality' and that the war is not being fought to 'deter Hamas', but that instead 'we have decided that Hamas must be gone'.