Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς -IDF: «Έσπασε» η πρώτη γραμμή άμυνας της Χαμάς- Μάχες σώμα με σώμα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ιτζίκ Κοέν τόνισε ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες, «καταστρέψαμε μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της Χαμάς, επιτεθήκαμε στις στρατηγικές εγκαταστάσεις της, όλη τη συστοιχία εκρηκτικών της, τις υπόγειες σήραγγές της και άλλες εγκαταστάσεις που καταστρέψαμε πλήρως».

IDF: Άλλος ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Μεταξύ των θυμάτων του χθεσινού βομβαρδισμού στην Τζαμπαλίγια, ήταν ο διοικητής της Χαμάς στην περιοχή, ο Ιμπραχίμ Μπιάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

?? IDF fighter jets eliminated Ibrahim Biari, Commander of Hamas' Central Jabaliya Battalion. Biari was one of the leaders responsible for the murderous terror attack on October 7th.

