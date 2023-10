Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς- IDF: Νέα χερσαία επίθεση απόψε στη Γάζα - Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν εξελικτικά και τις επόμενες ημέρες-LIVE

Νέα χερσαία επιχείρηση θα πραγματοποιήσει απόψε ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα, αποκάλυψε με δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματικός δήλωσε ότι οι περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στη Γάζα, καθώς περιλαμβάνονται στο προπαρασκευαστικό στάδιο της συνολικής εισβολής στη Γάζα, για την εξουδετέρωση των θέσεων της Χαμάς.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, άρματα μάχης, τανκ, και μηχανήματα έργου κατεδάφισαν μέρος του φράχτη στα σύνορα με τη Γάζα και εισέβαλαν στην περιοχή, πραγματοποιώντας στοχευμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς.

Ο Χαγκάρι δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Στρατός θα εξακολουθήσει να πραγματοποιεί «μαζικά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, «από αέρος και θάλασσα», εστιάζοντας στην εξουδετέρωση ανώτερων μελών της Χαμάς και όσων συμμετείχαν στις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου.

On the twentieth day of the war, in a briefing by Daniel Hagari, the IDF spokesman said: "We continue to eliminate and persecute all those involved in the murderous massacre."https://t.co/BA428rZ24n#IsraelGazaWar#IDFSpokesman — JFeed (@JFeedEnglish) October 26, 2023

Γκάλαντ: Έρχονται «επιπλέον στάδια» του πολέμου κατά της Χαμάς – «Ή εμείς ή αυτοί»

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υποσχέθηκε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ θα κερδίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και θα επιστρέψει στα σπίτια τους τους περισσότερους από 200 ομήρους που κρατά η τρομοκρατική ομάδα.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος για το σπίτι μας και θα τον κερδίσουμε. Είναι εμείς ή αυτοί», ξεκαθάρισε. «Βρισκόμαστε σε καθοριστικές στιγμές. Αυτός είναι ένας πόλεμος εναντίον μικρών παιδιών, γυναικών και επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο» διεμήνυσε ο Ισραηλινός υπουργός.

«Είδα στρατιώτες να πέφτουν στη μάχη, και διοικητές μεραρχιών να ηγούνται των μαχών», δήλωσε ο Γκάλαντ, αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τις μάχες με τη Χαμάς τις επόμενες ημέρες. «Θα έρθουν και επιπλέον στάδια στον πόλεμο, τα προετοιμάζουμε και θα τα πραγματοποιήσουμε. Είμαι αποφασισμένος να μας φέρω τη νίκη», επισήμανε.

O Γκάλαντ ξεκαθάρισε ότι η προγραμματισμένη χερσαία επίθεση θα πραγματοποιηθεί σύντομα, «όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες». «Το Ισραήλ χτυπά στόχους της Χαμάς «από τον αέρα, τη γη και τη θάλασσα. Χτυπά αποθήκες, σήραγγες και φυλάκια».

«Ο πόλεμος είναι ακριβής, θανατηφόρος και ισχυρός. Ξέρω ότι είναι καθήκον μας να κερδίσουμε τον πόλεμο. Είναι καθήκον μου ως υπουργός Άμυνας να ηγούμαι ώστε να κερδίσουμε τις μάχες και οι πολίτες να μπορούν να ζήσουν εδώ ειρηνικά», συνέχισε, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Ένα άλλο πράγμα συνέβη σε αυτήν την εκστρατεία που δεν έχουμε ξαναδεί. Έχουμε πάνω από 200 αιχμαλώτους και αγνοούμενους και χάσαμε περίπου 1.400 στρατιώτες και πολίτες στη μάχη».

«Ως πατέρας, παππούς και γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, καταλαβαίνω και είμαι βαθιά λυπημένος για το πολύ βαρύ τίμημα των πεσόντων στη μάχη. Είμαι αποφασισμένος να καταβάλω κάθε προσπάθεια για να επιστρέψω τους ομήρους στις οικογένειές τους, αυτό είναι το ύψιστο καθήκον μου», σημείωσε. «Αυτό που θα συμβεί στα επόμενα 75 χρόνια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία αυτού του πολέμου» υπογράμμισε.

IDF fighter jets carried out a precise air strike based on IDF and ISA intelligence and eliminated the Commander of Hamas' Northern Khan Yunis Rockets Array, Hassan Al-Abdullah. pic.twitter.com/HrDD4DXAU2 — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023