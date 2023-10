Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς-ΗΠΑ: «Δεν θα διστάσουμε να δράσουμε στρατιωτικά αν διευρυνθεί η σύγκρουση- Η συμβουλή μας να μην το κάνετε»

«Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε», τόνισε ο υπουργός Άμυνας, «είναι η προοπτική μιας σημαντικής κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά των στρατευμάτων μας και των πολιτών μας στην περιοχή.»

«Για τους λόγους αυτούς, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι τα στρατεύματά μας βρίσκονται σε καλή θέση, είναι προστατευμένα και ότι έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε», σε περίπτωση που τα αμερικανικά συμφέροντα αποτελέσουν στόχο, προειδοποίησε περαιτέρω ο Όστιν.

Netanyahu Issues Second-Front Warning to Hezbollah - Israel will Counter with "Unimaginable" Strikes that would Wreak "Devastation"

"Should Israel be attacked by Hezbollah from the north, will you be willing to exercise your force and join the fight?"

US Secretary of Defence Lloyd Austin tells a news conference he "won't speculate" on if the US would get involved.



