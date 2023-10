Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Ισραηλινή επιδρομή στη Δ. Όχθη – Αναφορές για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες - Βίντεο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Roughly 30 minutes ago, the IOF bombed the Ansar Mosque in Jenin Refugee Camp in the WEST BANK. pic.twitter.com/vssC8Pzamr