Πόλεμος Ισραήλ -Χαμάς: Ισραηλινό τανκ χτύπησε αιγυπτιακό φυλάκιο – IDF: «Έγινε κατά λάθος - Ζητάμε συγγνώμη»

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφορία.

Ένα δεύτερο κομβόι με φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθε σήμερα Κυριακή στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Η ανακοίνωση του IDF

«Πριν από λίγη ώρα, ένα τανκ του IDF πυροβόλησε κατά λάθος και χτύπησε ένα αιγυπτιακό φυλάκιο δίπλα στα σύνορα στην περιοχή Κερέμ Σαλόμ. Το περιστατικό διερευνάται και οι λεπτομέρειες εξετάζονται.

Ο Ισραηλινός Στρατός εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό.»

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.

The IDF expresses sorrow regarding the incident.