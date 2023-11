Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Ξεκίνησε η διαδικασία απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων - Δείτε LIVE

Παλαιστίνιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων 24 γυναικών και 15 εφήβων αγοριών, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με αντάλλαγμα τους 13 ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι διαπραγματεύτηκε επιτυχώς την απελευθέρωση 12 Ταϊλανδών ομήρων

Η Αίγυπτος ετοιμάζεται να δεχθεί Ισραηλινούς ομήρους που θα απελευθερωθούν από την παλαιστινιακή οργάνωση μαχητών Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αιγύπτου (SIS).

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης της Αιγύπτου απέδωσαν και οδηγούν στην απελευθέρωση 12 Ταϊλανδών ομήρων και 13 Ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, που κρατά η Χαμάς», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης.

