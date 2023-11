Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: LIVE το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Χασάν Νασράλα άρχισε την ομιλία του επαινώντας “τους πεσόντες μάρτυρες” της Χεζμπολάχ και των άλλων ομάδων που πολεμούν το Ισραήλ, καθώς και τους αμάχους που σκοτώθηκαν.

«Ξεκινώ εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των πεσόντων εδώ στο Λίβανο και ταυτόχρονα σας συγχαίρουμε καθώς οι αγαπημένοι σας έχουν κερδίσει την τιμή του μαρτυρίου».

Oι διεθνείς αναλυτές εκφράζουν την ανησυχία ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει τις περιφερειακές εντάσεις στην περίπτωση που προαναγγείλει κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Παρακολουθήστε ζωντανά την πρώτη επίσημη τοποθέτηση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, για τον πόλεμο στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Οι μάχες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ έχουν ενταθεί επικίνδυνα κατά μήκος των συνόρων τους τις τελευταίες εβδομάδες. Η λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση ισχυρίζεται ότι έχει χάσει 47 μαχητές, ενώ το Ισραήλ αναφέρει ότι έξι στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί. Τουλάχιστον έξι άμαχοι έχουν επίσης σκοτωθεί.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Νασράλα θα προετοιμάσει τους ψηφοφόρους του στο νότιο Λίβανο για μια εντεινόμενη σύγκρουση, κάτι που όμως δεν χαίρει και της μέγιστης αποδοχής, καθώς πολλοί ανησυχούν ότι ένας πόλεμος θα ανάτρεπε καθοριστικά τις ζωές τους, όπως συνέβη και στο παρελθόν. Να σημειωθεί ότι ο νότιος Λίβανος έχει βιώσει μια 15ετή κατοχή από το Ισραήλ μεταξύ 1985 και 2000.

Η βία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ ξέσπασε λίγο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών φυλακίων και αμάχων στις 7 Οκτωβρίου,κατά την οποία σκοτώθηκαν 1,400 Ισραηλινοί και 200 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Το Ισραήλ απάντησε με βομβαρδισμό και πολιορκία της Γάζας που έχει κοστίσει τη ζωή σε 8.000 Παλαιστίνιους. Στόχος του Ισραήλ,που απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς, η οποία αποτελεί μέρος του λεγόμενου «άξονα αντίστασης» με τη Χεζμπολάχ, και άλλες σιιτικές ένοπλες ομάδες στην περιοχή, με υποστηρικτή τους, το Ιράν.

Σύμφωνα με διεθνή αναλυτή Mohannad Hage Ali στο Carnegie Middle East Center, ο Νασράλα ενδεχομένως βλέπει τη σύγκρουση ως «υπαρξιακή» και θα προεισοποιησει το Ισραήλ να επαναξετάσει τους στόχους του.

«Πιστεύουν ότι αν το Ισραήλ καταφέρει να επιτύχει τους στόχους του για την εξάλειψη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τότε θα γυρίσει και θα ασχοληθεί με αυτό που θεωρεί ως απειλή της Χεζμπολάχ», σημειώνει στο Al Jazeera.

