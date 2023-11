Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Μάχες σώμα με σώμα στη Γάζα - Οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν το κοινοβούλιο - Βίντεο

Ανατίναξαν το κοινοβούλιο

Παράλληλα οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν το κοινοβούλιο της Γάζας, εκεί όπου έβγαλαν φωτογραφία πριν λίγα 24ωρα.

Την Δευτέρα οι στρατιώτες της 1ης Ταξιαρχίας «Γκολάν» κατέλαβαν το κοινοβούλιο της Λωρίδας της Γάζας και έβγαλαν φωτογραφία με σημαίες μέσα στην κεντρική του αίθουσα. Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι «η Χαμάς έχει απωλέσει τον έλεγχο» στις βόρειες περιοχές.

BREAKING: Israel army blows up and destroyed the parliament building in Gaza pic.twitter.com/ehkyyasNzc