Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς - Νασράλα: «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, η Χεζμπολάχ κλιμακώνει μέρα με τη μέρα»

Ο Χασάν Νασράλα άρχισε την ομιλία του επαινώντας «τους πεσόντες μάρτυρες» της Χεζμπολάχ και των άλλων ομάδων που πολεμούν το Ισραήλ, καθώς και τους αμάχους που σκοτώθηκαν.

«Ξεκινώ εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των πεσόντων εδώ στο Λίβανο και ταυτόχρονα σας συγχαίρουμε καθώς οι αγαπημένοι σας έχουν κερδίσει την τιμή του μαρτυρίου».

«Η πλημμύρα του Αλ-Άκσα επεκτάθηκε και σε άλλα μέτωπα», ανέφερε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στο πρώτο του μήνυμα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ αλλά και την απάντηση του Τελ Αβίβ με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

Χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Χαμάς «100% παλαιστινιακές», επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να διαψεύσει τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για συμμετοχή της Χεζμπολάχ στην οργάνωση της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου.

Δήλωσε συγκεκριμένα πως «αυτή επιχείρηση είναι σπουδαία, αυτή η ιερή επιχείρηση ήταν 100% παλαιστινιακή και υλοποιήθηκε από Παλαιστίνιους», ενώ συνέχισε: «Δεν υπήρχε καμία αρνητική πλευρά αυτής της επιχείρησης και δεν θα μπορούσαν να το κάνουν με άλλο τρόπο».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, δήλωσε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνει τώρα το Ισραήλ στον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα είναι πως επιδιώκει στόχους που δεν μπορεί να επιτύχει.

"Για έναν ολόκληρο μήνα, το Ισραήλ δεν μπόρεσε να προσφέρει ούτε μία στρατιωτική επιτυχία", είπε ο Νασράλα και πρόσθεσε πως το Ισραήλ μπορεί να πάρει πίσω ομήρους μόνο μέσω διαπραγμάτευσης.

Ο Νασράλα επέρριψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευθύνη για τη σύγκρουση και τον υψηλό αριθμό θανάτων Παλαιστίνιων αμάχων.

Παράλληλα τόνισε ότι μια επίθεση στον Λίβανο θα ήταν το «πιο ανόητο λάθος» που θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ, προειδοποιεί ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. «Αν ο εχθρός αρχίσει να επιτίθεται σε οποιαδήποτε περιοχή του Λιβάνου θα κάνει το πιο τεράστιο, το πιο ανόητο λάθος. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα».

Ακόμα σημείωσε ότι οι ενέργειες της οργάνωσής του εναντίον του Ισραήλ στα σύνορα του Λιβάνου μπορεί να μοιάζουν ταπεινές αλλά είναι "πολύ σημαντικές", η Χεζμπολάχ κλιμακώνει μέρα με τη μέρα, αναγκάζοντας το Ισραήλ να διατηρήσει τις δυνάμεις του κοντά στα σύνορα του Λιβάνου, αντί για τη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η μάχη συνεχίζεται»

Κατά τα άλλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για «όσους στην Υεμένη και το Ιράκ συμμετείχαν σε αυτή τη μάχη». «Ο αποκλεισμός της Γάζας είναι βάναυσος, πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αγχωτικές καταστάσεις και κανείς στον κόσμο δεν ενδιαφέρεται. Αυτό συμβαίνει εδώ και 23 χρόνια», είπε επίσης εξαπολύοντας πυρά κατά της διεθνούς κοινότητας.

Παρακολουθήστε ζωντανά την πρώτη επίσημη τοποθέτηση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, για τον πόλεμο στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η βία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ ξέσπασε λίγο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών φυλακίων και αμάχων στις 7 Οκτωβρίου,κατά την οποία σκοτώθηκαν 1,400 Ισραηλινοί και 200 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Το Ισραήλ απάντησε με βομβαρδισμό και πολιορκία της Γάζας που έχει κοστίσει τη ζωή σε 8.000 Παλαιστίνιους. Στόχος του Ισραήλ,που απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς, η οποία αποτελεί μέρος του λεγόμενου «άξονα αντίστασης» με τη Χεζμπολάχ, και άλλες σιιτικές ένοπλες ομάδες στην περιοχή, με υποστηρικτή τους, το Ιράν.

Σύμφωνα με τον διεθνή αναλυτή Mohannad Hage Ali στο Carnegie Middle East Center, ο Νασράλα ενδεχομένως βλέπει τη σύγκρουση ως «υπαρξιακή» και θα προεισοποιησει το Ισραήλ να επαναξετάσει τους στόχους του.

«Πιστεύουν ότι αν το Ισραήλ καταφέρει να επιτύχει τους στόχους του για την εξάλειψη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τότε θα γυρίσει και θα ασχοληθεί με αυτό που θεωρεί ως απειλή της Χεζμπολάχ», σημειώνει στο Al Jazeera.

