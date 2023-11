Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Νέο ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια - Βίντεο

Παρότι κανένας απολογισμός από ανεξάρτητη πηγή δεν είναι δυνατός επί του παρόντος, το πλήγμα προκάλεσε τεράστια καταστροφή στον καταυλισμό όπου αρκετά κτίρια καταστράφηκαν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFPTV, η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Jabalia camp in the aftermath of the second lsraeli atrocity.

It’s worth to remind that the camp located in northern Gaza Strip, witnessed a mass lsraeli air attack yesterday afternoon that led to the killing of 400 Palestinians. pic.twitter.com/zvbQBJzasw