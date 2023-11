Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Νέοι βομβαρδισμοί κοντά σε νοσοκομείο της Ερυθράς Ημισελήνου - ΒΙΝΤΕΟ

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για «βαρείς βομβαρδισμούς πυροβολικού, αεροπορικές επιδρομές και ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή του νοσοκομείου Αλ Κουντς» ενώ αργότερα ανέφερε ότι ένας ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου τραυματίστηκε σοβαρά. Επίσης, δήλωσε ότι το προσωπικό της και «περισσότεροι από 14.000 πολίτες μέσα στο νοσοκομείο βρίσκονται τώρα σε σοβαρό κίνδυνο».

Η Washington Post δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές.

Δείτε βίντεο:

https://t.co/yf20ERqKPd

BREAKING NEWS

The Al-Quds hospital in Gaza (Palestine Red Crescent Society) is on fire after a bombardment. A patient in the intensive care unit is seriously injured by broken glass. Israeli attacks on civilian hospitals continue while world leaders do… pic.twitter.com/RNfhwgFJ0p