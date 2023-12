Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Νέοι βομβαρδισμοί την Τζαμπάλια – Πάνω από 700 οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες λένε οι Παλαιστίνιοι - ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «πάνω από 400 στόχους» στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων την Παρασκευή που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 240 ανθρώπων, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς στην περιοχή Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα με τους Παλαιστίνιους να κάνουν λόγο για πάνω από 700 νεκρούς μέσα σε μόλις ένα 24ωρο.

BREAKING: A residential square containing at least 300 people, half of whom are children, was just completely flattened to the ground by Israeli airstrikes in Jabalia refugee camp, north of the Gaza Strip. pic.twitter.com/dgUyfi0Lvk